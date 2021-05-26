Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Dün gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre Melih Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı.

ALKOL ALMIŞ

Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Coşkun'un ölüm haberin alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Coşkun'un cansız bedeni, savcının incelemesi sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.