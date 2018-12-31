Son Dakika Haberleri: Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı

Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı

1 saat önce

Alkolü fazla kaçırınca direksiyon başında sızdıKARAMAN - Karaman'da alkolü fazla kaçıran bir kişi otomobilin direksiyonunda sızdı kaldı.

Alkolü fazla kaçırınca direksiyon başında sızdı

KARAMAN - Karaman'da alkolü fazla kaçıran bir kişi otomobilin direksiyonunda sızdı kaldı. Polis, alkolün etkisiyle sızıp kalan sürücüyü kendine getirmeyince sağlık ekibini çağırdı.
Olay, gece saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye gelişi güzel park edilen otomobilin içinde kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kıpırdamadan yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Adrese gelen sivil polis ekibi, aracın şoför mahallinde bir kişiyi yatar vaziyette buldu. Şahsı kendine getirebilmek için bir süre uğraşan ekip, sonuç alamayınca sağlık ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bir türlü uyandırılamayan şahsı, polislerinde yardımıyla otomobilden çıkararak ambulansa aldı. Daha sonra alkollü şahıs, tedavisi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.
Trafik polisi, caddeye gelişi güzel park edilen şahsın otomobilini çekiciyle oto parka çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Polis, Karaman, 3. Sayfa
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