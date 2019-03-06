Alkolü Fazla Kaçırınca Olanlar Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gündüz vakti alkollü şahısların birbirine tokat atması ve tartışması kameraya yansıdı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gündüz vakti alkollü şahısların birbirine tokat atması ve tartışması kameraya yansıdı.



Olay, İlkadım ilçesi Anıt Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu gerekçesiyle kaldırımda yatan şahsı gören bir vatandaş, şahsa yardım etmek istedi. Alkollü şahıs kendine gelmeyince vatandaş elindeki suyu alkollü şahsın başından aşağı dökmeye başladı. Suyun etkisiyle kendine gelen alkollü şahıs diğer vatandaşların da yardımıyla parkın içerisine götürülmeye çalışıldı.



Tokat attı ve tartıştılar



Bu sırada diğer bir alkollü şahıs, parkın içerisine götürülen alkollü şahsa tokat attı. Daha sonra parkın içerisindeki banka oturtulan alkollü şahıs ile diğer alkollü şahıs arasındaki tartışma burada da devam etti. Diğer vatandaşların araya girmesiyle iki alkollü şahıs birbirinden uzaklaştırıldı. Banka oturtulan alkollü şahıs bir süre kendi kendine şarkı söyledikten sonra parktan ayrıldı. - SAMSUN

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