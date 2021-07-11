Alkolü fazla kaçırınca yere düştü

Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile birlikte Bodrum 'da objektiflere takılmıştı.

Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden ikili, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrılmıştı. Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni, plajın içerisinde el ele dolaşarak aşklarını ilan etmişti.

Güzel oyuncu, yeni sevgilisi ile deniz keyfi yaptıktan sonra kaldıkları otelin beach'inde bir kez daha sarmaş dolaş görüntülendi.

Dilan Çiçek, ilerleyen dakikalarda alkolün etkisiyle yere düştü. Yönetmen , yere eğilerek sevgilisini öptü. Kahkaha krizine giren çift, daha sonra el ele plajın restoran kısmına gitti.