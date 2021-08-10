Alkolü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bariyerleri yerinden söktü - Son Dakika

Denizli'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, demir bariyerlere yerinden sökerek sürüklendi. Hurdaya dönen araçta şans eseri 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesi YSE Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.I. idaresindeki 20 GP 320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri yerinden sökerek sürüklendi. Hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü ve yolcu konumundaki kişiye ayakta müdahale ederken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Yapılan kontrolde A.I.'nın 1.26 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin ise olmadığı ortaya çıktı. A.I. ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, demir bariyerler ise ekipler tarafından kesildi. - DENİZLİ