Alkolün Etkisi Özel Gözlükle Gözler Önüne Serildi

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkolün vücutta oluşturduğu ruh durumu ve insanlar üzerindeki zararlarını, alkol şuur halini gösteren özel gözlükle uygulamalı olarak vatandaşlara gösterdi.

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkolün vücutta oluşturduğu ruh durumu ve insanlar üzerindeki zararlarını, alkol şuur halini gösteren özel gözlükle uygulamalı olarak vatandaşlara gösterdi.



Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Sason ilçe meydanında kurdukları stantta vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, beraberlerinde getirdikleri özel gözlükle alkolün etkilerini vatandaşlara gösterdi. Vatandaşlara özel gözlükleri taktıran polis, futbol topuyla atış yaptırdı. Sason Trafik Büro Amirliği'nde görevli kıdemli baş polis Murat Küçükgenç, bu etkinliklerle alkolün yol açtığı trafik kazalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Küçükgenç, "Alkol alan bir kişi hiçbir zaman alkolü olduğunu ve aldığı alkolün onda eki ettiğini kabullenmez. Alkol tüketimi artıkça şuur kaybı da artar. Kandaki alkol miktarı arttıkça, kişinin denge, görme ve işitme gibi bireysel fonksiyonlarında azalmalar ortaya çıkar. Kas kontrol gibi çok önemli duyu ve kontrol kabiliyeti azalır. Alkollü sürücü etrafında olan ve hızla akıp giden olaylar zincirini algılamakta güçlük çeker. Dikkatsiz ve uyuşuk bir davranış sergileyen sürücülerde, bu olumsuzlukların sonucunda intikal ve fren yani durma mesafesi artar. Bu da kaza yapma olasılığını arttırır. Alkollü sürücüler ani durumdaki gereken tepkilerini kısa süre içinde verememektedir. Kararlarının ise yanlış olma olasılığı yüksektir. Dünyada her yıl trafik kazalarında yaklaşık 1,3 milyon kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyondan fazla kişi de yaralanmaktadır. Kara yollarında saatte 150 kişi yani her 3 dakikada bir kişi yaşamını yitirmektedir. Trafik kazalarının maliyetinin yıllık yaklaşık 22 milyar lira olan ülkemizde, nüfus ve araç sayısı paralelinde artan ulaşım yoğunluğuna bağlı olarak da kaza riski her geçen gün daha da artmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanmasında kamu kurumlarınca yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması için sivil katılım hayati öneme sahiptir. Trafik kazasında yakınlarını kaybedenler, yaralanarak sakat kalanlar ve bunların yakınları olarak ifade edilen kaza mağdurlarının yanı sıra ulaşım sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kuruluşlar, dernekler, medya ve toplumun diğer kesimlerinin trafik güvenliğinde politikaların belirlenmesine katılımı ve uygulanması sürecindeki destekleri, ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarının ve kayıplarının önlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi. - BATMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bar İşletmecisinin Döverek Öldürdüğü Gencin Cinayetten Önce Söylediği Sözler Tüyler Ürpertti

Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti

Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi