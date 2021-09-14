Alkolün etkisiyle çıktığı 10 metre yüksekliğindeki direkte sızıp kaldı - Son Dakika

Alkolün etkisiyle çıktığı 10 metre yüksekliğindeki direkte sızıp kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alkolün etkisiyle GSM şirketinin direğinin üzerinde sızan şahıs, görenleri şaşırttı.

Olay Mahmudiye mahallesi mezarlığında meydana geldi. Tayfun A.iddiaya göre alkol aldı. Alkolün etkisiyle GSM şirketine ait 15 metre yüksekliğindeki direğe tırmandı. 10 metre yüksekliğe çıkan şahıs, orada sızdı kaldı. Çevredeki esnaflar bir süre sonra direk üzerinde şahsın hareketsiz yattığını gördüler. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, seslenerek şahsı uyandırmaya çalıştılar. Bir süre sonra uyanan şahıs, kendi imkanıyla çıktığı direkten indi. Tayfun A., direğe ne zaman ve nasıl çıktığını hatırlamazken, uzun süre şoku üzerinden atamadı.

Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.