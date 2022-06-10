Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti - Son Dakika
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Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti

10.06.2022 15:09
Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sürücüsünün 1.07 promil alkollü olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya girdi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sürücüsünün 1.07 promil alkollü olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya girdi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar Mahallesi mevkiinden geçen D-555-10 Devlet Karayolunda sabah saat 05.00 sıralarında İ.A. (52) idaresindeki 45 AER 486 plakalı Opel Corsa marka araç, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki tarlaya devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücünün 1.07 promil alkollü olduğunu tespit ederken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma sürücüyü, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gölmarmara, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti - Son Dakika

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