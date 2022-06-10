Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar Mahallesi mevkiinden geçen D-555-10 Devlet Karayolunda sabah saat 05.00 sıralarında İ.A. (52) idaresindeki 45 AER 486 plakalı Opel Corsa marka araç, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki tarlaya devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücünün 1.07 promil alkollü olduğunu tespit ederken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma sürücüyü, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gölmarmara, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti - Son Dakika

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