Alkolün Etkisiyle Düşerek Yaralanan Kişi, Polisin Elini Tutarak, 'Beni Bırakma Ağabey' Dedi
58 dakika önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre alkolün etkisiyle düşerek yaralanan İ.İ. (39), ambulansa binmek istemedi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre alkolün etkisiyle düşerek yaralanan İ.İ. (39), ambulansa binmek istemedi. İ.İ., kendisini ikna etmeye çalışan polis memurunun elini tutarak "Beni bırakma ağabey" dedi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ., iddiaya göre aldığı alkolün etkisiyle düşerek yaralandı. İ.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polise direnerek ambulansa binmek istemedi. İ.İ.'yi bir polis memuru ikna etti. Ambulansa binen İ.İ. polis memurunun elini tutarak "Beni bırakma ağabey" dedi, kendisiyle hastaneye gelmesini istedi. Polis
memuru da İ.İ.'nin isteği üzerine ambulansa bindi. Özel hastanede tedaviye alınan İ.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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