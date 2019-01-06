Son Dakika Haberleri: Alkolün Etkisiyle Düşerek Yaralanan Kişi, Polisin Elini Tutarak, 'Beni Bırakma Ağabey' Dedi

Alkolün Etkisiyle Düşerek Yaralanan Kişi, Polisin Elini Tutarak, 'Beni Bırakma Ağabey' Dedi

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre alkolün etkisiyle düşerek yaralanan İ.İ. (39), ambulansa binmek istemedi.

Alkolün Etkisiyle Düşerek Yaralanan Kişi, Polisin Elini Tutarak, 'Beni Bırakma Ağabey' Dedi, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre alkolün etkisiyle düşerek yaralanan İ.İ. (39), ambulansa binmek istemedi. İ.İ., kendisini ikna etmeye çalışan polis memurunun elini tutarak "Beni bırakma ağabey" dedi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ., iddiaya göre aldığı alkolün etkisiyle düşerek yaralandı. İ.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polise direnerek ambulansa binmek istemedi. İ.İ.'yi bir polis memuru ikna etti. Ambulansa binen İ.İ. polis memurunun elini tutarak "Beni bırakma ağabey" dedi, kendisiyle hastaneye gelmesini istedi. Polis memuru da İ.İ.'nin isteği üzerine ambulansa bindi. Özel hastanede tedaviye alınan İ.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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