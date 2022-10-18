Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu - Son Dakika
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Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu

18.10.2022 14:02

Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkolün etkisiyle kaza yapan sürücü, "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarı yaparak ekipleri harekete geçirdi.

Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkolün etkisiyle kaza yapan sürücü, "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarı yaparak ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen K.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulunan sürücü, ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada sadece sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde sürücü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkolün etkisiyle kaza yaptı: 'Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor' ihbarında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu - Son Dakika
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