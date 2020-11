Alkolün etkisiyle sokak köpeğini öldüren doktor serbest kaldı - Son Dakika

Uşak'ta bir doktor, alkolün etkisiyle daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polisin cinayet soruşturması titizliğinde yaptığı araştırmayla yakalanan doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor B.Y., bir süre alkol aldıktan sonra daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini hatırladı. Kendisini kaybeden B.Y., evden aldığı av tüfeği ile sokağa çıktı. Sokakta köpeği arayarak bulan B.Y., elindeki av tüfeğiyle ateş ederek köpeği öldürdü. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir cinayeti aydınlatır gibi gerçekleştirdikleri titiz çalışmayla doktor B.Y'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı alkolün etkisiyle kendisine saldıran köpeği öldürdüğünü itiraf eden doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - UŞAK