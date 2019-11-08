ALKÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde düzenlediği tören ile minnet ve özlemle andı.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında anma programı düzenlendi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ev sahibi Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın yanı sıra Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Durdu Öner de katıldı. ALKÜ fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin de katıldığı anma programı saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Dinç'in konuk konuşmacı olarak katıldığı "Atatürk ve Modernleşme" konulu konferansın öncesinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan günün anlam ve önemine binaen salonda bulunanlara bir konuşma gerçekleştirdi. Rektör Kalan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız" sözleriyle başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan konuşmasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir deha olduğunu söyleyerek, " Atatürk, İstiklal Mücadelesi yıllarında ve sonrasında yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan, uygarlık yolunda daha ileriye gitmeyi amaçlayan, yeni nesiller yetiştirmek için var gücüyle mücadele etmiş büyük bir dehadır" dedi.



Atatürk'ün dehasının sadece Türk Milleti tarafından değil aynı zamanda onunla savaşan dünya devlet liderleri tarafından da kabul görülerek saygın bir devlet adamı olarak anıldığını dile getiren Kalan, "Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, Onun "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz" diye konuştu.



"Atatürk ve modernleşme"



Konuşmanın ardından Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Dinç'in konuk konuşmacı olarak katıldığı "Atatürk ve Modernleşme" konulu konferansa geçildi. Konferansta Doç. Dr. Güven Dinç Modernizmin 1700 ve 1800'lü yıllarda sosyal süreçlerin farklılığını, dinamizmini ifade eden ve Batı dünyasında ortaya çıkan bir terim olduğunu ifade ederek çağdaşlaşmayı ise çağın yeniliklerine ve özelliklerine ayak uydurmak anlamına geldiğini söyledi. Ardından, Mustafa Kemal Atatürk'te modernleşme düşüncesinin oluşum süreçlerine değinen Doç. Dr. Dinç, Atatürk'ün kişiliğinin oluşmasında önemli etkenlerin olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün yetiştiği dönem, Türk Milleti için, bütün değerleri ile birlikte var olmakla yok olma arasında bulunulan bir dönemdir. Atatürk, Türk töresinin ve İslam geleneklerinin egemen olduğu bir aile ortamında doğmuş ve yetişmiştir. Yetiştiği ortam, sürekli mücadele içerisinde yaşamış Türk insanının ortamıdır. Aile ortamı ve çevresi ile birlikte harpler, ayaklanmalar, göçler, eşkıya hareketleri ve Karadağ, Sırbistan, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ile sürekli kanayan sınırlar Atatürk'ün kişiliğinin oluşmasında önemli etkenler oluşturmuştur" dedi.



Atatürk Modernleşmesinin Lale Devri'nden itibaren 200 yıldır devam edegelen bir tekamülü olduğunu vurgulayan Dinç, "Atatürkçü Modernleşme, sadece siyasal ve ekonomik değil, sosyal, kültürel çağdaşlaşmayı da öngördüğü için Osmanlı İmparatorluğu döneminde girişilen kısmi Modernleşme-Çağdaşlaşma-Batılılaşma hareketlerinden ayrılmakta ve bütüncül bir nitelik kazanmaktadır" şeklinde konuştu. - ANTALYA