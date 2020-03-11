ALKÜ'de 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALKÜ'de 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı - Son Dakika

ALKÜ'de 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı

7 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı.

ALKÜ'de 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 5. İstihdam ve Kariyer Günleri'nin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, akademik ve idari personel, firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.


"Farklı ufuklar sunacağını umuyorum"


Bu yıl 43 firmanın katılım gösterdiği fuarın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Tuğcu, "Bugün güzel bir etkinlik için bir arada bulunuyoruz. Hem Rektörlüğümüzün hem de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin ev sahipliğinde 5. İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliğini gerçekleştireceğiz. İstihdam dediğimiz husus bugün Türkiye'nin en önemli makroekonomik başlıklarından biri. Bu durum genç olarak nitelendirdiğimiz nüfus için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü istihdama en yoğun şekilde genç olarak nitelendirdiğimiz işgücü ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler istihdama konu olmak isteyen genç bireyler yani sizler için önemli bir fırsat sunuyor. İstihdam ve Kariyer günleri çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin sizlere farklı ufuklar sunacağını umuyorum. Buraya gelen bir firma temsilcisi ya da yöneticisinin sizlerin profesyonel yaşama karşı bakış açınızı olumlu yönde etkileyebileceğini ve kendinize iş hayatında doğru bir yol çizebilme imkanını oluşturabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Rektör Yardımcısı Tuğcu, stantlara ziyarette bulundu.


Öğrenciler sektör temsilcileriyle buluşuyor


İİBF'de, 11-12 Mart tarihleri arasında devam edecek olan 5. İstihdam ve Kariyer Günleri kapsamında ALKÜ, her yıl olduğu gibi bu yılda sektörün önde gelen firma yöneticileri ile öğrencileri buluşturuyor. Bu önemli etkinliğe turizm, otel, hastane, havalimanı, spor, banka gibi çeşitli sektör temsilcileri davet ediliyor. Öğrencilerin kariyer yolunda önemli fırsatlar yakaladığı ve başarılı kuruluşlara iş başvurularında bulunduğu etkinlikte, iki gün boyunca da konusunda uzman sektör temsilcileri düzenlediği çeşitli konferans ve paneller ile, öğrencilere geleceklerini belirleme noktasında yol haritası çiziyor. Her yıl birçok öğrencinin faydalandığı bu fuarda, öğrenciler iş tecrübesi noktasında önemli fırsatlar yakalıyor.


Sektör temsilcilerine de yer verildiği 5. İstihdam ve Kariyer Günleri'nde ilk gün "Genel Müdürler, Geleceğin Genel Müdürleriyle Buluşuyor" konulu panel ile tamamlanırken, fuarın ikinci günü sabah 10.00'da "Turizmin Yıldızları Söyleşisi" etkinliğinde ise uzman kişiler öğrenciler ile buluşacak. 13.00'da ise öğrenciler bir cam firmasının yönetim kurulu başkanı Hasan Kargı ile bir araya gelecekler. - ANTALYA

Rektör, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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