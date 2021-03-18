ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı - Son Dakika

ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı

18.03.2021 14:37
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda "Son Marş, Çanakkale'den İstiklale" isimli etkinlik gerçekleştirildi. Konferansa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu Öğr. Gör. Mehmet Bilgin Karademir'in yaptığı etkinlik Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunması ve ardından salondaki konuklarla birlikte İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, günün anlam ve önemini duygulu sözlerle dile getirdi.

"Çanakkale savaşı eşine az rastlanır büyük bir destandır"

Rektör Yardımcısı Aslan, "İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akif 'in dizelerinde şimdi tasavvur etmekte zorlanacağımız, 'Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.' dizeleriyle gözümüzde canlanan bu çetin savaş ordumuzun galibiyetiyle sonuçlanmış ve tarihe altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Çanakkale Türk ulusunun için kırılma noktası

Kendisini yenilmez zanneden emperyalist donanmaların, vatan savunması yapan bir milletçe bozguna uğratılmasının bütün mazlum uluslar için bir umut kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdoğan Aslan sözlerinin devamında "Çanakkale Zaferi, eşsiz komutan Mustafa Kemal'in askerlik dehasını perçinleyen, yıllar boyu süregelmiş savaşlarla bitap düşmüş perişan haldeki Türk Ulusunun milli mücadeleyi başlatabilmesi için bir kırılma noktası olmuştur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, ALKÜ Sağlık Kültür Spor Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren Geleneksel ve Modern Dans Kulübü üyeleri tarafından dal kategorisinde hazırlanan Antalya Yöresi oyunları ve zeybek gösterisi ile devam eden etkinlik; Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından okunan "Çanakkale Destanı" şiiri ile devam etti.

Program, Dr. Öğr. Üyesi Ali Erarslan, Araştırma Görevlisi Adem Karaca ve Öğr. Gör. Mehmet Bilgin Karademir tarafından Çanakkale Zaferi'ne ithafen icra edilen kahramanlık türküleri ile sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri gün içinde düzenlenen çevrimiçi söyleşilerle devam etti. - ANTALYA

ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı
ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALKÜ'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanları anıldı - Son Dakika


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