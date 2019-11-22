Son Dakika Haberleri: ALKÜ'DE çocuk hakları konuşuldu
Son Dakika Güncel ALKÜ'DE çocuk hakları konuşuldu - Son Dakika

ALKÜ'DE çocuk hakları konuşuldu

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İçimizdeki Çocuk Kulübü tarafından "30. Yılında Çocuk Hakları" konulu panel düzenlendi.

ALKÜ'DE çocuk hakları konuşuldu, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İçimizdeki Çocuk Kulübü tarafından "30. Yılında Çocuk Hakları" konulu panel düzenlendi.


Okul Öncesi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri ve kulüp danışmanı Doç. Dr. Özge Metin Aslan tarafından düzenlenen panele ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, konuşmacılar Antalya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Avukat Sinem Topçu, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden Sosyolog Nuray Erdem, Adalet Bakanlığı'ndan Psikolog Pınar Akbaş, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Danışmanlık Birim Görevlisi Sosyolog Özen Gürbüz'ün yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Panel'de, Avukat Sinem Topçu, "Adalet Sisteminde Çocuk Hakları" başlıklı konuşmasında çocuk haklarının uluslararası bazdaki belgelere, bildirgelere, 20 Kasım 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile TCK 103. madde ile düzenlenen Çocuğun Cinsel İstismarına ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında güvence altına alındığını ifade etti.


Sosyolog Nuray Erdem de, "Çocuk İhmal ve İstismarı ve Sosyal Hizmet Uygulamaları" başlıklı konuşmasında çocuk istismarı ve ihmalinin çocuğun sağlıklı gelişimini engelleyen, çocuğa bedensel ve ruhsal zararlar veren önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.


Ardından Psikolog Pınar Akbaş ise "Adalet Sisteminde Psikoloğun Yeri: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar" başlıklı konuşmasında; suça sürüklenen çocukların tanımı, yaş gruplarına göre ceza ehliyeti durumlarından ve suça sürükleyen risk faktörleri başlığında; bireysel, ailesel, akranla ilgili, okulla ilgili ve toplumla ilgili risk faktörlerinin bahsettikten sonra suça sürüklenen çocuğun ifadesi alınmadan önceki haklarına değindi.


Öğleden sonraki ikinci oturumunda ise Sosyolog Özen Gürbüz panel katılımcılarına, "Mahremiyet Eğitimi ve Çocuk Hakları Eğitimi" içerikleriyle öğretmen adaylarına uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. - ANTALYA

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UNICEF: YPG cezaevlerinde en az 250 çocuğu tutuyor
13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı 2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 18:21:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ALKÜ'DE çocuk hakları konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]