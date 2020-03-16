ALKÜ'de dezenfekte yapıldı - Son Dakika
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ALKÜ'de dezenfekte yapıldı

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) koronavirüs riskine karşı dezenfekte işlemleri yapıldı.

ALKÜ'de dezenfekte yapıldı, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) koronavirüs riskine karşı dezenfekte işlemleri yapıldı.


ALKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hafta sonu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve tüm idari birimler ile açık alanlarda Korona virus riskine karşı dezenfekte işlemleri yapıldı. Yapılan çalışmalarının sonucunda ALKÜ'de dezenfekte edilmeyen yer bırakılmadı. Ayrıca, ALKÜ'de Korona virüs tehdidine yönelik üniversitede belirlenen noktalara da el temizleyici dezenfektanlar yerleştirildi. - ANTALYA

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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