Alkü'de Girişimciler Ödüllerini Aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Girişimcilik Yarışmasını hayata geçirdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Girişimcilik Yarışmasını hayata geçirdi.



Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve bu yıl "Bu fikirde Gelecek Var!" sloganı ile yola çıkan Girişimcilik Yarışması'nın finali ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda Alanya'nın ileri gelen sektör temsilcilerinin jüri üyeliği ile yapıldı. 31 Aralık 2018'de son başvuruların alınmasının ardından 40 proje arasından finale kalan 10 projenin jürinin beğenisine sunulduğu ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, MÜSİAD Başkanı Mustafa Durusoy, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Proje Koordinatörleri ALKÜ Özel Kalem Müdürü Hadi Cantemur ve ALKÜ Dr. Öğr. Üyesi Engin Üngüren, işadamları, ALKÜ daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



"Öğrencilerimizi girişimciliğe teşvik ediyoruz"



Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL para ödüllerin verildiği yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Öncelikle bu anlamlı etkinliği mümkün kılan ve öğrencilerimizin ödülü olan maddi desteği sağlayan değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Dünyanın hızla değişim gösterdiğini ifade eden Pınarbaşı, "Biz üniversiteler olarak eğitimi mutlaka sağlamalıyız; bunun yanında öğrencilerimize girişimciliği de teşvik etmeliyiz. İşte biz bu inançla böyle bir yarışmayı düzenledik; girişim fikri olan arkadaşlar sunsunlar ve burada kendini ifade etme şanssı bulsunlar diye böyle bir yarışma tertip ettik" diye konuştu.



"Hayallerinizin peşinden koşun"



40 kadar başvurunun uzman akademisyenler tarafından ön elemeden geçirilerek 10 finalistin belirlendiğini dile getiren Rektör Pınarbaşı, "Bugün buradaki 10 proje çok değerli jüri üyelerimizin değerlendirmesinden geçerek birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek. Ben öncelikle bu 40 öğrencimize ve gruplara bu cesaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerim; her zaman hayallerinizin peşinde olun ve asla vazgeçmeyin çünkü hayal yoksa hayatta yoktur, sürekli kendinizi geliştirmek bir şeyleri gerçekleştirmek hayaliniz olsun ve mutlaka hayalinizin peşinden koşun ve inşallah hayalleriniz yerini bulacaktır" dedi.



Proje koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Engin Üngüren ise "Bugün final aşamasında bu 10 projeyi dinleyerek değerlendireceğiz. Her bir projenin üç dakikalık sunum süresi olacak. Üç dakikanın sonunda jüri üyelerimiz sorularını proje sahiplerine yöneltecekler ve sorular alındıktan sonra da jüri üyelerimiz değerlendirmelerde bulunacaklar" diye konuştu.



Konuşmaların ardından finale kalan projeler jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.



ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALTSO Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, MÜSİAD Başkanı Mustafa Durusoy, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Yardımcısı Nazmi Yüksel, İşadamı Mimar Mustafa Temiz'in jüri üyeliğini yaptığı ALKÜ Girişimcilik Yarışması'nda birincilik ödülüne "ogrenciemlak.com" proje ismi ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Miraç Akça layık görüldü.



Yarışmada "Yüksek Performanslı İşlemciler İçin Yenilikçi Soğutma Plakası Dizaynı" proje ismi ile ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Bölümü öğrencileri Ahmet Sühan Yılmaz, İsmail Yapar, Ali Esen ikincilik ödülüne layık görülürken "Yemekte Ne Var!" proje ismi ile İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencisi Esra Elden ise üçüncülük ödülünü kazandı. - ANTALYA

