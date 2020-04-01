ALKÜ'de koronavirüs testinin yapılmasına başlandı - Son Dakika

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye gelenlere test yapılabileceği bildirildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, yaptığı yazılı açıklamada ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Koronavirüs PCR Tanı Laboratuvarı Yetki Belgesine sahip olmak için gerekli laboratuvar alt yapısını sağladıklarını kaydetti.

Kalan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz PCR kitleri ile hastanemizde ortalama günde 50 test yapılabilecektir. Testler beş kişiden oluşan bir ekip tarafından yapılacak. Böylece bu testlerle Alanya başta olmak üzere bölge halkına hızlı ve güvenli bir sağlık hizmeti sunulması sağlanmıştır."