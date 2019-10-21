Son Dakika Haberleri: ALKÜ'de ragbi heyecanı
Son Dakika Spor ALKÜ'de ragbi heyecanı

ALKÜ'de ragbi heyecanı

1 saat önce

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde ragbi çalışmaları başladı.

ALKÜ'de ragbi heyecanı, System.String[]

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi'nde ragbi çalışmaları başladı.


Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı çatısı altında öğrenci kulübü olarak "Amerikan Futbolu ve Ragbi Kulübü" kuruldu. Yetkililer, üniversite bünyesinde yapılacak çalışmalarla Alanya'nın spor turizmine bilimsel ortamda katkı sağlamayı ve ragbi başta olmak üzere yeni branşlardaki milli takımlara sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini söylediler. Ragbi branşının her geçen yıl Türkiye'de daha popüler hale gelmeye başladığını ve özellikle üniversitelerde yaygınlaştığının altını çizen kulübün akademik danışmanı ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Sibel Nalbant, ilk etapta kadın ve erkek ragbi takımlarıyla yola koyulduklarını, ilerleyen zamanlarda 'Amerikan Futbolu' ve 'Flag Futbol' için çalışma yapacaklarını söyledi.


Hedef milli takım


İlk hedeflerinin Alanya'da plaj ragbi turnuvası düzenlemek ve milli takımlara sporcu kazandırmak olduğunu dile getiren Ragbi Antrenörü Kerim Yorgancı ise "Spor Bilimleri Fakültesi'nde teorik eğitimlere başladık. Diğer fakülte binalarında da stant kurarak sporcu sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Her şey istediğimiz gibi giderse hem kadınlarda hem erkeklerde önümüzdeki Türkiye şampiyonalarında yer almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza malzeme desteği sağlayan Ragbi Antrenörü Cengiz Topçu ve Exotic Tourism firmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Partili Çıray "Erdoğan'a destek verecek misiniz?" sorusunu yanıtladı: Her konuda destek vermeyeceğiz
Galatasaray'da Falcao Real Madrid maçında forma giyemeyecek Rıdvan Dilmen'den kaleci Altay için eleştiri: Çamaşır asıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 12:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ALKÜ'de ragbi heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]