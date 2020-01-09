ALKÜ'de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALKÜ'de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı - Son Dakika

ALKÜ'de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı

6 saat önce

Yurt dışı eğitim programlarına katılmak isteyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) düzenlendi.

ALKÜ'de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı, System.String[]

Yurt dışı eğitim programlarına katılmak isteyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri için İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) düzenlendi.


Geçtiğimiz günlerde öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu düzenleyerek örnek bir çalışmaya imza atan ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası İlişkiler Ofisi uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sunmak adına aralıksız çalışmaya devam ediyor.


Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları ile yurt dışında eğitim almanın hayalini kuran yaklaşık bin öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Erasmus Koordinatörlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına başvurdu.


Sınav süresi boyunca sınıfları bizzat denetleyen Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Leyla Harputlu ve Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Vatansever, sınava olan ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz yurt dışında eğitim almak için çok istekliler. Biz de öğrencilerimizin değişim programlarından daha çok faydalanması için Üniversitemizin bütün olanaklarını kullanıyoruz. Değişim programlarına her yıl daha çok katılımın gerçekleşeceğine inanıyoruz." dediler. - ANTALYA

Erasmus, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü
2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:12 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri... - Son Dakika
22:12 Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı - Son Dakika
22:10 Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi - Son Dakika
22:10 Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü - Son Dakika
22:10 Bakan Albayrak: "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:17:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ALKÜ'de Yabancı dil yeterlilik sınavı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]