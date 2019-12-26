ALKÜ Futbol Takımı gururlandırdı - Son Dakika
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ALKÜ Futbol Takımı gururlandırdı

6 saat önce

ALKÜ Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig B grubunu şampiyon olarak tamamladı.

ALKÜ Futbol Takımı gururlandırdı, System.String[]

ALKÜ Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig B grubunu şampiyon olarak tamamladı.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, büyük bir başarı elde ederek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Futbol müsabakaları B grubunu şampiyon olarak tamamladı. Müsabakaların ardından, Rektör Kalan, ALKÜ Futbol Takımı ve antrenör Alper Karadöl'ü makamına kabul ederek, tebrik etti. Rektör Kalan, "Kazandığınız başarı beni çok mutlu etti. Şampiyon olarak kaldığınız kupanın sevinci bizde sizlerle bir araya gelerek paylaşmak istedik. Bunda sonraki süreçte de başarılı olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bizde yönetim olarak sizlere destek olacağımıza söz veriyorum" diye konuştu. Ziyaret sonunda Rektör Kalan, futbol takımıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, hediyelerini takdim etti.


Müsabakaları nağmağlup tamamladı


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen 2. Lig futbol müsabakaları 09-13 ve 16-20 Aralık tarihlerinde Belek'te bulunan Limak Arcadia Otel'de gerçekleştirildi. 20 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi B grubunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile eşleşti. Turnuvanın ilk maçında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiyle karşılaşan ALKÜ, Ümit Türker ve Sezgin Çil'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ayrıca ALKÜ kalecisi Aziz Murat Karahan bir penaltı atışında kalesini gole kapattı.İkinci maçında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiyle karşılaşan ALKÜ, Mehmet Sait Uluiri, Murat Sevimler ve Samet Güleç'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Üçüncü maçında Antalya Bilim Üniversitesiyle karşılaşan ALKÜ, Mehmet Sait Uluiri (3), Gökhan Gölgelen, Ahmet Oğuz ve Enes Özbaykondu'nun attığı gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.


Son maçına rakibi Dokuz Eylül Üniversitesinin iki puan önünde lider olarak giren ALKÜ, Süper Lig hakemi Sarper Barış Saka'nın yönettiği maçta Murat Sevimler ve Anıl Aslanalın'ın attığı gollerle rakibiyle 2-2 berabere kalarak namağlup şampiyon oldu ve 1. Lige yükseldi. - ANTALYA

Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:58 Kaynak: İHA
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