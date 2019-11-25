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ALKÜ Genel Sekreterliği'ne Emre Çalışkan getirildi

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik görevine Emre Çalışkan atandı.

ALKÜ Genel Sekreterliği'ne Emre Çalışkan getirildi, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik görevine Emre Çalışkan atandı.


18 Kasım 2019 tarihinde ataması yapılan Çalışkan, 25 Kasım 2019 tarihinde görevine başladı. Genel Sekreter Emre Çalışkan'ı tebrik eden ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, "Emre bey, gerek Akdeniz Üniversitesi gerekse daha önceki görevlerinde son derece başarılı işler yapmış bir yönetici. Kendisiyle birlikte hem Alanyamız için hem de Üniversitemiz için güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik kadrosuna asaleten atanan Emre Çalışkan, Genel Sekreterimiz Emre Çalışkan, Akdeniz Üniversitesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Çalışkan ayıca, Antalya Valiliği AB Koordinatörlüğü Merkezi AB Proje Uzmanı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitici Eğitmeni ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim Koordinatörlüğü görevlerini de yürüttü. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Emre Çalışkan, Sekreter, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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