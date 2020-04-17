ALKÜ Hastanesi acil servisi önüne ikram aracı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALKÜ Hastanesi acil servisi önüne ikram aracı kuruldu - Son Dakika

ALKÜ Hastanesi acil servisi önüne ikram aracı kuruldu

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı büyük bir övzeriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik desteklerini sürdürüyor.

ALKÜ Hastanesi acil servisi önüne ikram aracı kuruldu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı büyük bir övzeriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Sağlık çalışanlarına destek olmak için Antalya'daki hastanelere portakal gönderen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'daki sağlık çalışanlarını da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile el ele vererek korona virüs salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanları için ALKÜ Hastanesi acil servisi önünde ikram aracı kurdu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından ikram aracının hizmete açılmasının ardından sağlık çalışanlarına çay ikram edildi. Alanya ALKÜ Hastanesi Acil Servisi önüne kurulan ücretsiz ikram aracında çay ve kahvenin yanı sıra simit ve meşrubat ikramı da yapılıyor. Söz konusu hizmetten hastaneye gelen hasta ve yakınları da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci sağlık çalışanlarının salgın ile mücadelede çok önemli ve zor bir görev üstlendiklerini belirterek, "Her biri kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımız bizler için insanüstü bir çaba sergileyerek ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Başkanımız Muhittin Böcek'in de desteği ve talimatları ile biz de sağlık çalışanlarımız ve aileleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.


"Sağlık çalışanalarımızın yanındayız"


Alanya'daki sağlık çalışanları için de bir şeyler yapmak istediklerini söyleyen Demirci, "ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin' in de böyle bir niyeti olduğunu öğrenince bir araya gelmeye karar verdik. ALTSO'nun da katkılarıyla ALKÜ Hastanesi Acil servisi önüne kurduğumuz bu ikram aracı ile sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissetmelerini istedik. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Fedakar çalışmaları için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.


Sağlık çalışanlarına moral


Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle canları pahasına çalışan sağlık personeline herkesin minnet borcu olduğunu söyleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ise "Korona virüsle mücadele için 7/24 görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlara moral vermek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımı Muhittin Böcek ile yaptığımız görüşmede böyle bir karar aldık. Hastane Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı'nın göstereceği alanda ikram aracımızı kurduk. İkramlarda hijyen kuralları dikkatli biçimde uygulanacak" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:44 Kaynak: İHA

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