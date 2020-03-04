ALKÜ ile GAÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALKÜ ile GAÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

ALKÜ ile GAÜ arasında işbirliği protokolü

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında karşılıklı uluslararası işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla...

ALKÜ ile GAÜ arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında karşılıklı uluslararası işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.


ALKÜ Senato Toplantı Salonu'nda imzalanan protokole ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas Naim Aytaçoğlu ile ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan katıldı. GAÜ yönetimi, protokol öncesinde ise Tıp Fakültesi ile ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaretlerde bulundu.


"Önemli bir protokolü imzaladık"


İşbirliği protokolü imza töreninde duyduğu memnuniyetini dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Gönül bağımızın kuvvetli olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin güzide üniversiteleri arasında yer alan Girne Amerikan Üniversitesi'nin kıymetli Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Haydar beyefendi ile karşılıklı görüşerek anlaşmaya vardığımız protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün, attığımız imzalar sadece kağıtlara değil kalplere de atıldı. Yaptığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek ve desteklemek üzere, eğitim ve araştırma alanında materyal, akademik ve bilgi değişimi, araştırma ve eğitim personeli değişimi, öğrenci değişimi, akademik ve bilimsel alanlarda ortak etkinlikler, işbirliğine dayalı araştırma projeleri ve çalışmalar, ortak eğitim faaliyetleri gibi çeşitli konuları kapsıyor. Üniversitemiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar da, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesiyle bu protokolü imzalamaktan çok memnunuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu protokol işbirliğimizin başlangıcı olur ve bu başlangıç sizlerin de ziyaretiyle daha ileri aşamalara gider. Bizleri ağırlamanızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Alanya, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti
Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği mültecilerin imdadına Türk askeri yetişti İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:53:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ALKÜ ile GAÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]