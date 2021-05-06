ALKÜ Kestel Yerleşkesine turuncu bayrak - Son Dakika

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında "Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)" ödülünü almaya hak kazandı.

Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen "Engelsiz Üniversite Ödüllerini" kazanan üniversiteler belli oldu. Açıklanan listeye göre ALKÜ, Yükseköğretim Kurulu'nun "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ödülünü alan üniversiteden biri oldu.

Engelli öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nin dördüncüsü, üniversiteler tarafından yoğun ilgi gördü. 2021 yılı için 12-19 Nisan tarihleri arasında sağlık, mühendislik, özel eğitimin yanı sıra mimarlık gibi farklı alan ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla 7 ayrı panelde 114 üniversiteden 837 Bayrak başvurusu ve 21 üniversiteden 108 Program Nişanı başvurusu değerlendirilmeye alındı.

Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim temalarıyla, Engelsiz Üniversite Bayrak ödülleri kapsamında 197 başvuru içinden 52 üniversiteye toplamda 129 "Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı" verildi. "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" için ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı iş birliğince düzenlenen başvuru sonucunda, Kestel Yerleşkesi ile Turuncu Bayrak ödülü almaya hak kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seher Ülker, "Turuncu Bayrak ödülü ALKÜ'nün bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığının bir göstergesidir" dedi. - ANTALYA