ALKÜ'lü profesör, 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde - Son Dakika

ALKÜ'lü profesör, 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde

03.12.2020 13:09
ALKÜ'lü profesör, 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, PLOS Biology dergisinin yayınladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, PLOS Biology dergisinin yayınladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Stanford Üniversitesindeki bilim insanları John Ioannidis ve arkadaşları tarafından PLOS Biology dergisinde "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi yayınlandı. 7 milyon bilim insanın akademik performansının değerlendirildiği çalışmada, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, çeşitli bilimsel kriterler kullanılarak oluşturulan listede yüzde 2'lik dilime giren 857 Türk akademisyenden biri oldu.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu'yu "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne girerek göstermiş olduğu başarı dolayısıyla tebrik etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu'nun, ALKÜ'nün gelişimine sunduğu katkıya dikkat çeken Rektör Kalan, "Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu hocamız yüzde 2 dilime girerek bizi gururlandırmıştır. Akademik alanda yaptığı çalışmalar ve girdiği listeye baktığımızda ALKÜ olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

ALKÜ'lü profesör, 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde

Amerika Birleşik Devletleri, Alanya, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALKÜ'lü profesör, 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde - Son Dakika


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