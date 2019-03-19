Son Dakika Haberleri: Alkü Müsabakalardan Madalyalar ve Kupa ile Döndü

Alkü Müsabakalardan Madalyalar ve Kupa ile Döndü

2 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sporcuları, bu yıl ilk kez katıldığı badminton, kick boks ve bilek güreşi müsabakalarından madalyalar ve kupa ile döndü.

Alkü Müsabakalardan Madalyalar ve Kupa ile Döndü, System.String[]
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sporcuları, bu yıl ilk kez katıldığı badminton, kick boks ve bilek güreşi müsabakalarından madalyalar ve kupa ile döndü.

Sporcuların 3 branşta elde ettiği başarılar sonrası ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, sporcuları ve Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerini makamına kabul etti. Ziyarette, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Nalbant, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Nalbant, Öğretim Görevlisi Celal Görgülüer ile Fakülte Sekreteri Hasan Yer hazır bulundu.

24-26 Şubat tarihleri arasında Antalya Kemer'de 47 üniversiteden 89 kadın 160 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Üniversitelerarası Bilek Güreşi Turnuvası'nda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilek Güreşi takımından 1 milli sporcu hem sağ bilekte hem de sol bilekte 2'inci olma başarısını gösterdi.

7-12 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer'de 20 üniversiteden 300'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Badminton Turnuvası'nda, ALKÜ Badminton takımı ilk kez katıldığı turnuvada grup 3'üncüsü olurken, turnuvayı da 3'üncü tamamladı.

12-17 Mart tarihleri arasında Antalya Lara'da 62 üniversiteden 465 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks müsabakalarında ise, ALKÜ Kick Boks takımından 1 sporcu müsabakayı 3'üncü tamamladı.

Sporcuların başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Çok genç ve yeni bir üniversite olmamıza rağmen sporda elde ettiğimiz başarılar bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. 3 yıldır sporcularımızın katıldığı turnuvalardan elde ettiği kupa ve madalyaları koyacak yer bulmakta zorlanıyoruz. Başarılarından dolayı sporcularımızı ve değerli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra Rektör Pınarbaşı, müsabakalarda başarı elde eden sporculara hediye takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Spor
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