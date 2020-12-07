ALKÜ'nün 'Mesleki eğitime endüstriyel dokunuş' projesi devam ediyor - Son Dakika

ALKÜ'nün 'Mesleki eğitime endüstriyel dokunuş' projesi devam ediyor

07.12.2020 16:24
ALKÜ'nün 'Mesleki eğitime endüstriyel dokunuş' projesi devam ediyor, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) uygulayıcısı olduğu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli "Mesleki Eğitime Endüstriyel Dokunuş" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) uygulayıcısı olduğu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli "Mesleki Eğitime Endüstriyel Dokunuş" projesinde çalışmalar devam ediyor. ALKÜ Kestel Yerleşkesi içerisinde yer alacak laboratuvar, 2021 yılında faaliyete geçecek.

ALKÜ Alanya Ticaret Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı tarafından yürütülen proje kapsamında laboratuvar inşaatı devam ediyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli yaklaşık 900 bin TL bütçeli "Mesleki Eğitime Endüstriyel Dokunuş" projesi, öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmede katkı sunmayı hedefliyor.

Öğrenciler tecrübe kazanacak

Yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Ergin Bayrak'ın yaptığı, Türkiye'nin önde gelen iştirakçi firmalarının katkı sunduğu iklimlendirme ve soğutma laboratuvarında, bölüm öğrencileri klasik eğitim modülleri yerine, sahada çalışan gerçek sistemler modülünü üst düzey uygulamalar sayesinde tecrübe edecek. Bölüm öğrencileri laboratuvarda, endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliği sağlayan kuru soğutucu-chiller soğutma eğitim modülü, ticari tip soğutma sistemlerinde kullanılan reyon tip soğutucu eğitim modülü, endüstriyel buzdolabı eğitim modülü, buz makinesi eğitim modülü ve iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği sağlayan geri ısı kazanımla lokal havalandırma eğitim modülü gibi birçok modülü uygulama imkanı bulacak.

Bölgedeki firmaların personelleri de eğitilecek

Gelecek yıllarda soğutma alanında uygulamalı olarak yapılacak çalıştay, seminer gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak laboratuvarda, bölgede yer alan firmalardaki personelin eğitimini de üstlenilecek. Öte yandan, ülke genelinde teknik lise, yüksekokul ve fakülte öğretim elemanlarına yönelik yapılacak uygulamalı ve teorik eğitimler sayesinde teknik öğretmen ve öğretim elemanlarının da eksikleri giderilerek ülke çapında mesleki eğitime katkı sağlanacak. ALKÜ Kestel Yerleşkesi içerisinde yer alacak laboratuvar, 2021 yılında faaliyete geçecek. - ANTALYA

ALKÜ'nün 'Mesleki eğitime endüstriyel dokunuş' projesi devam ediyor
ALKÜ'nün 'Mesleki eğitime endüstriyel dokunuş' projesi devam ediyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Ticaret, Kestel, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALKÜ'nün 'Mesleki eğitime endüstriyel dokunuş' projesi devam ediyor - Son Dakika


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