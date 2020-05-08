ALKÜ öğrencileri online sergi açtı - Son Dakika

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerinin ortaya çıkardığı projeler, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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