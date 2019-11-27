Son Dakika Haberleri: ALKÜ öğrencisi Murat Kankaya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya
Son Dakika Güncel ALKÜ öğrencisi Murat Kankaya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya - Son Dakika

ALKÜ öğrencisi Murat Kankaya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Murat Kankaya, Uluslararası Gastronomi Festivalinde 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

ALKÜ öğrencisi Murat Kankaya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Murat Kankaya, Uluslararası Gastronomi Festivalinde 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Murat Kankaya, 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Denizli Genç Aşçılar Derneği tarafından organize edilen ve Dünya Şefler Birliği ile Dünya Eurotoques Federasyonunun katılımıyla Denizli'de düzenlenen, 35 ülkeden 400 kadar yarışmacının katıldığı Uluslararası Gastronomi Festivalinde 2 klasmanda üniversite adına yarışarak 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.


Hemen ardından 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Şefler Birliğinin katılımı ile, 25'den fazla ülkeden toplam 4000'in üzerinde katılımcıyı ağırlayan GastroAntalya : Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan Kankaya, bu yarışmada da, yarıştığı 3 klasmanda 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ALKÜ öğrencisi Murat Kankaya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]