ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı 2. Lige yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 21-25 Ekim tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Bölgesel Lig Grup Müsabakalarına galibiyetle başlayan ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı, namağlup olarak 2. Lige çıkma başarısı gösterdi.

Maçın son düdüğü ile şampiyonluğun sevincini yaşayan ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı, madalyalarını aldıktan sonra hep beraber kupayı kaldırdı. Elde edilen zafer ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesini sevince boğdu. Başarıyla birlikte Alanya tarihinde ilk kez 2. Ligde ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı tarafından temsil edilecek.

Kazanılan zafere sessiz kalmayan ALKÜ Spor Kulübü'nün Başkanlığı'nı da yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Tebrikler ALKÜ Spor Kulübü! 6 ay önce kurulan kulübümüz büyük bir başarıya imza attı ve bizleri gururlandırdı. Kulübümüzün başarısı aynı zamanda Alanya'mızın da başarısıdır. Takımımızın bu sene çok fazla çalıştığına şahit oldum. İşin içine azim ve inançta girince başarı kaçınılmaz oldu. Takımımızı verdikleri mücadeleden ve elde ettikleri başarıdan dolayı kutlarım. Emeği geçen emek veren herkese bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA