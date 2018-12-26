Alkü Voleybol Takımları 1. Lige Yükseldi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bayan ve Erkek voleybol takımları namağlup tamamladıkları turnuvada şampiyon olarak 1. Lige yükseldi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bayan ve Erkek voleybol takımları namağlup tamamladıkları turnuvada şampiyon olarak 1. Lige yükseldi.



Aralık ayında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kemer ilçesi'nde düzenlen Üniversiteler Voleybol 2. Lig müsabakalarında ALKÜ Bayan ve Erkek voleybol takımları, turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Antrenörlüğünü Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir'in yaptığı ALKÜ voleybol takımları bu başarıyla aynı zaman klasman birinciliğini de elde etti. Bayan ve Erkek voleybol takımları gelecek yıl ALKÜ'yü Üniversitelerarası 1. Lig müsabakalarında temsil edecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, voleybol takımları ve antrenör Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Bayraktar'ı kabul etti.



"Sporcularımız sözlerini tuttu"



ALKÜ Rektörü Pınarbaşı, "İnsanın azmi olmasa ne imkan verirseniz verin başarı gelmeyecektir. Elde edilen bu başarıyı Üniversitemize, sporcularımızın azmi ve inancı kazandırdı. Geçen yıl voleybol takımımız Üniversiteler 2. Lig Voleybol Turnuvası'nda, dokuz üniversite takımı arasından Turnuva 3'üncülüğü ve Grup 1'inciliği elde etmişti. Sporcularımız bize verdiği sözü tuttular ve bu sene hem bayan hem de erkek voleybol takımlarımız turnuvayı namağlup tamamladı. Köklü üniversiteleri yenerek daha 3. yılını yaşayan Üniversitemize iki birincilik kupası kazandırdılar. Bu başarıda emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere tüm hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

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