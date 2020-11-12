ALKÜ'ye akreditasyon ve denetçi belgesi verildi - Son Dakika

ALKÜ'ye akreditasyon ve denetçi belgesi verildi

12.11.2020 11:25
ALKÜ'ye akreditasyon ve denetçi belgesi verildi, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı ve Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) Müdürü Prof. Dr.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı ve Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Alanya'da faaliyet gösteren oteller ile hastanelerin sağlık tesislerine dönüştürülebilesi yönünde akreditasyon ve denetçi belgesini almaya hak kazandı.

Sağlık Turizminde dünya çapında faaliyet gösteren ISQua'dan onaylı bir Amerikan kuruluşu olarak sağlık tesislerinde hasta güvenliği ve hizmet kalitesini arttırmak için standartlar üzerine çalışmalar yapan American Accreditation Commission International (AACI) firmasının eğitim aşamalarının tümünü geçerek başarıya imza atan Aslan, "Türkiye ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Denetçisi" unvanını kazandı. Türkiye genelinde 16 kişinin girdiği eğitimler sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan sekiz kişiden biri olan Rektör Yardımcısı Aslan'a belgesini AACI Yönetim Kurulu ve Türkiye Hazar Denizi Ülkeleri Yöneticisi, Baş Denetçi Ömer Peşinci takdim etti.

Alanya'nın turizm alanındaki potansiyelini, yılın 12 ayına yayılabilmesi açısından önemli bir değere sahip olan sağlık turizminin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan'ın ALKÜ'ye kazandırdığı yetki belgesiyle önemli bir ivme kazanması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aslan, özellikle bu bölgede faaliyet gösteren otellerin medikal, ileri yaş, geriatri ve engelli turizmi gibi alanlarda sağlık tesislerine dönüştürmek isteyen turizmciler için müşteri ve hedef pazar kitleyi etkileyecek olan akreditasyon denetçi belgesinin ALKÜ tarafından alınmasının turizmin yılın 12 ayına yayılmasında önemli katkılarının olacağını belirtti. Hastanelerin ya da sağlık tesislerin yabancı hastalara hizmet verebilmeleri için uluslararası standartlara uygun olmasının gerektiğini ifade eden Aslan, "Bu konudaki otorite olarak çalışmalar sürdüren AACI Firmasının uluslararası düzeyde denetçilik unvanını Türkiye'de üniversite düzeyinde sadece ALKÜ almaya hak kazandı. Bizler başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan olmak üzere ekip olarak sağlık turizminin Alanya'da ivme kazanması için çalışmalar sürdürmeye devam edeceğiz. Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çok yakın bir süreçte bu konuyla alakalı eğitimler ve projelere de imza atarak bölgede var olan ve sadece yılın belirli zamanlarında faaliyet gösteren otellerin artık yılın 12 ayında bölge ekonomisine katkıda bulunması yönünde turizmcilerimizi teşvik edici bilgilendirmeler ve çalışmalar yapacağız. Bu konuda uygunluk belgesi almak isteyen özel hastaneler ve oteller bize başvurarak gerekli çalışmayı yürütebilirler" dedi.

Prof. Dr. Erdoğan Aslan konuşmasının devamında şunlara değindi: "Üniversiteler her zaman kentin ihtiyaçlarına göre büyür ve kentin ihtiyaçlarını şekillendirir. Bölgemizin bu konudaki ihtiyacı konusunda bizler ALKÜ Yönetimi olarak hassasiyete sahibiz. Bu doğrultuda geçtiğimiz süreçte müdürlüğünü yürüttüğüm Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. O yüzden bu konudaki gelişmeleri kentimize birinci elden sağlayabilmek adına üniversitemiz hem bilgilendirme hem de geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Yakın zamanda çeşitli projelerle sağlık turizminin uygulamalarının başlayacağı müjdesini de verebilirim" - ANTALYA

ALKÜ'ye akreditasyon ve denetçi belgesi verildi

Sağlık turizmi, Turizmi, Rektör, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALKÜ'ye akreditasyon ve denetçi belgesi verildi - Son Dakika


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