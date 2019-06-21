All Nabil Fekir's 2018-19 Goals
14 dakika önce
French forward Nabil Fekir enjoyed a very successful season with Lyon in 2018-19. Fekir scored 12 goals across all competitons and bagged nine assists. Watch back all of his goals here.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:06
French forward Nabil Fekir
enjoyed a very successful season with Lyon
in 2018-19. Fekir scored 12 goals across all competitons and bagged nine assists. Watch back all of his goals here.
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