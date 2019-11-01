Son Dakika Haberleri: All Nippon Havayolu'ndan İstanbul Havalimanı'na ziyaret
Son Dakika Güncel All Nippon Havayolu'ndan İstanbul Havalimanı'na ziyaret

All Nippon Havayolu'ndan İstanbul Havalimanı'na ziyaret

6 saat önce

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, 2020 yaz sezonunda İstanbul ile Tokyo arasında seferlere başlayacak Japon All Nippon Havayolu şirketi yetkililerini, İstanbul Havalimanı'nda ağırladı.

All Nippon Havayolu'ndan İstanbul Havalimanı'na ziyaret, System.String[]

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, 2020 yaz sezonunda İstanbul ile Tokyo arasında seferlere başlayacak Japon All Nippon Havayolu şirketi yetkililerini, İstanbul Havalimanı'nda ağırladı.

İGA'nın Twitter hesabından Japon hava yolu şirketinin ziyaretiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "2020 yaz sezonu itibarıyla İstanbul (IST) ile Tokyo (HND) arasında günlük uçuşlarına başlayacak olan @FlyANA_official ekiplerini, #İstanbulHavalimanı'nda ağırlamaktan ve havalimanımızı tanıtmaktan büyük mutluluk duyduk. 2020'de görüşmek üzere!" ifadeleri kullanılarak, havalimanında çekilen hatıra fotoğrafına yer verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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