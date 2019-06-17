ALL OF LUCAS MOURA'S PREMIER LEAGUE GOALS 2018-19
57 dakika önce
Watch all of Lucas Moura's Premier League goals from the 2018/19 season. The Brazilian netted 10 league goals in his first full season with Spurs.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:06
Watch all of Lucas Moura
's Premier League goals from the 2018/19 season. The Brazilian netted 10 league goals in his first full season with Spurs.
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