Son Dakika Haberleri: All-Star 2019

All-Star 2019

1 saat önce

Tahincioğlu All-Star 2019'da Süvari VIP Lounge'dan canlı yayınla sizlerleyiz!

Tahincioğlu All- Star 2019'da Süvari VIP Lounge'dan canlı yayınla sizlerleyiz! Etkinliğe katılacak oyuncularla canlı röportajlar, ligde ilk yarının en şık hareketleri ve sürprizlerle yayınımız başlıyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:41 Kaynak: Youtube

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