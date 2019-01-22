All-Star 2019
1 saat önce
Tahincioğlu All-Star 2019'da Süvari VIP Lounge'dan canlı yayınla sizlerleyiz!
Tahincioğlu All- Star
2019'da Süvari VIP Lounge'dan canlı yayınla sizlerleyiz! Etkinliğe katılacak oyuncularla canlı röportajlar, ligde ilk yarının en şık hareketleri ve sürprizlerle yayınımız başlıyor!
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:41 Kaynak: Youtube
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