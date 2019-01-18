All-Star 2019 'Parkenin Sihirbazları' Sloganıyla Düzenlenecek

Basketbolda yılın en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019, bu yıl 'Parkenin Sihirbazları Sahada' sloganıyla düzenlenecek.

Basketbolda yılın en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019, bu yıl 'Parkenin Sihirbazları Sahada' sloganıyla düzenlenecek.



Bu yıl 'Parkenin Sihirbazları Sahada' sloganıyla düzenlenecek olan All-Star 2019' 20 Ocak Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Avrupa ve Asya karmaları karşı karşıya gelecekken, maçı kadın hakemler, Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik yönetecek. Avrupa Karması'nı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Asya Karması'nı ise Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören çalıştıracak. Takımların ilk 5'leri Redbull.com'da yapılan halk oylaması sonucu basketbol severler tarafından belirlendi. Ergin Ataman ve Burak Gören, ilk beşte yer alan oyuncularına kendi tercihlerini ekleyerek kadrolara son halini verdi.



All-Star 2019'da kadrolar şu şekilde:



Avrupa Karması



Başantrenör: Ergin Ataman (Anadolu Efes)



İlk 5: Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Semih Erden (İBBSK)



Diğer Oyuncular: Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray), Göksenin Köksal (Galatasaray)



Asya Karması



Başantrenör: Burak Gören (Türk Telekom)



İlk 5: Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka), Kenny Gabriel (Türk Telekom).



Diğer Oyuncular: Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko) Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom) - İSTANBUL

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