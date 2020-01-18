All-Star 2020'nin ilk beşleri açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor All-Star 2020'nin ilk beşleri açıklandı! - Son Dakika Spor

All-Star 2020'nin ilk beşleri açıklandı!

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.

All-Star 2020'nin ilk beşleri açıklandı!, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.


Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, Shane Larkin (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.


Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando de Colo (Fenerbahçe Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka)ve Moustapha Fall'dan (Türk Telekom) oluştu.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Ergin Ataman, Sinan Erdem, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin istifası sonrası özeleştiri yaptı: Hata yaptık
Melisa Şenolsun, Atiye dizisi ile listede zirveye oturdu! YSK'nın listesi sonrası Gelecek Partisi, seçim için harekete geçti Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: All-Star 2020'nin ilk beşleri açıklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]