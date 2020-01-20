All-Star'a Pınar Karşıyaka damgası

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ING All- Star 2020'de Pınar Karşıyakalı oyuncular fark yarattı.

Organizasyonda smaç şampiyonu yeşil-kırmızılıların genç oyuncusu Onuralp Bitim oldu. Onuralp, 2018'den sonra ikinci kez krallık tacını takarken, Karşıyaka, Kenny Gabriel'in 2015'teki şampiyonluğunun ardından yine smaç kralı çıkardı. Onuralp'in özellikle 2.09'luk takım arkadaşı Görkem ve ardından 3 kişinin üzerinden yaptığı smaç büyük alkış aldı. All-Star'da Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve yeşil-kırmızılı teknik heyetin yönettiği Beyaz Takım'da Karşıyakalı M'Baye 19 sayıyla oynadı. Kırmızı Takım'da forma giyen Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen ise 16 sayı üretti.