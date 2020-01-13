All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı - Son Dakika
Son Dakika Spor All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı - Son Dakika Spor

All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı

6 saat önce

BASKETBOLDA 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılacak ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek.

All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı, System.String[]

BASKETBOLDA 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılacak ING All- Star 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev organizasyonda Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Kırmızı Takım'ı ise Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman parkeye çıkaracak.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı yapan Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen, Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'da, Amath M'Baye ise Sarıca yönetiminde, Nando de Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'da yer alacak. All-Star'da 2018 yılında smaç şampiyonu olan Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, yine aynı etkinlikte yeniden taç takmaya çalışacak.


İstanbul, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
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