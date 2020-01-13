All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı - Son Dakika
Son Dakika Spor All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı - Son Dakika Spor

All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı

6 saat önce

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev organizasyonda Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak.

All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı, System.String[]

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev organizasyonda Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Kırmızı Takım'ı ise Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman parkeye çıkaracak.


Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı yapan Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen, Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'da, Amath M'Baye ise Sarıca yönetiminde, Nando de Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'da yer alacak. All- Star'da 2018 yılında smaç şampiyonu olan Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, yine aynı etkinlikte yeniden taç takmaya çalışacak.

Pınar Karşıyaka, Sinan Erdem, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mauricio Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor
Şampiyon milliler yurda döndü Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim

Son Dakika Haberleri
19:29 TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için kriterler... - Son Dakika Spor
19:26 TFF'den Merih Demiral'a "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika Spor
19:24 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 yıllık 'Türkiye futbol stratejisi' hazırlanması gerekiyor - Son Dakika Spor
19:19 Belediye masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor
19:14 Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Son Dakika Spor
19:13 Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Son Dakika Spor
18:12 Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]