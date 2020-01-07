All-Star'da koçlar belli oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor All-Star'da koçlar belli oldu! - Son Dakika Spor

All-Star'da koçlar belli oldu!

6 saat önce

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.

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Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All- Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.


Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile lig ikincisi Pınar Karşıyaka'nın çalıştırıcısı Ufuk Sarıca, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda takımların başında olacak.


Pınar Karşıyaka, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:51 
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