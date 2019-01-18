Son Dakika Haberleri: All-Star Smaç Yarışmasında Oyuncu Değişikliği

All-Star Smaç Yarışmasında Oyuncu Değişikliği

25 dakika önce

Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda gerçekleştirilecek smaç yarışmasında Onuralp Bitim'in (Anadolu Efes) yerine Zach Auguste (Galatasaray) yer alacak.

All-Star Smaç Yarışmasında Oyuncu Değişikliği, System.String[]
Tahincioğlu All- Star 2019 organizasyonunda gerçekleştirilecek smaç yarışmasında Onuralp Bitim'in (Anadolu Efes) yerine Zach Auguste (Galatasaray) yer alacak.

Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Bu organizasyonda yapılacak smaç yarışmasında daha önce açıklanan listede değişiklik oldu. Etkinlikte hastalığı nedeniyle yer alamayacak olan Onuralp Bitim'in yerine, Zach Auguste boy gösterecek.

Bu değişiklik sonrası, Tahincioğlu smaç yarışmasının katılımcı listesinin son hali şöyle:

Zach Auguste (Galatasaray)

Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol)

Chris Evans (Pınar Karşıyaka)

Kenny Gabriel (Türk Telekom) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Galatasaray, Star, Spor
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