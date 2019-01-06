Allah'ın Adaletinin Gerçekten Var Olduğunu Kanıtlayan İnanılmaz Mucizeler... #2
22 dakika önce
Yaptıkları şeyler yüzünden ilahi adalet tarafından anında cezalandırılmış kişilerin komik ve eğlenceli görüntülerini izlemeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
Yaptıkları şeyler yüzünden ilahi adalet tarafından anında cezalandırılmış kişilerin komik ve eğlenceli görüntülerini izlemeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:28 Kaynak: Youtube
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