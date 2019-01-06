Allah'ın Adaletinin Gerçekten Var Olduğunu Kanıtlayan İnanılmaz Mucizeler... #2

Yaptıkları şeyler yüzünden ilahi adalet tarafından anında cezalandırılmış kişilerin komik ve eğlenceli görüntülerini izlemeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

Yaptıkları şeyler yüzünden ilahi adalet tarafından anında cezalandırılmış kişilerin komik ve eğlenceli görüntülerini izlemeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu

ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır