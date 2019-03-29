Allah'a İtaatsizlik Zina ve Cinayetten Daha Büyüktür ve Bilgisizlik Çok Şey Yapar! Dikkatli Olun

İslam'i kaynaklarda en büyük günahın ne olduğuyla ilgili birçok farklı bilgi yer almaktadır.

İslam'i kaynaklarda en büyük günahın ne olduğuyla ilgili birçok farklı bilgi yer almaktadır. Bazı Hadis-i Şeriflerde Yedi Büyük Günah bildirilirken, başka bir hadiste bu yedi günahın dışında zina en büyük günah kabul edilmektedir. Başka bir hadiste ise içki içmek en büyük günah olarak bildirilmektedir. Peki ama bu farklılığın sebebi nedir? İslam'da en büyük günah nedir? Gelin bu soruların yanıtlarını videomuzun geri kalanında alalım.

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