Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile belediye personeli, sınır hattında görev yapan Mehmetçik'e, "asker selamı" göndererek destek oldular.

Başkan Gürkan ile itfaiye, zabıta, temizlik, sağlık ve güvenlik personeli, belediye binası önünde toplanarak, Mehmetçik'e moral vermek için asker selamı gönderdi. Grubun asker selamı verirken çekilen fotoğrafı, kentteki billboardlara asıldı.

Belediye başkanı Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarih boyunca emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren Türk ordusunun her zaman yanında olduğunu söyledi.

Fedakar Mehmetçik'e destek olmak amacıyla onlara selam gönderdiklerini ifade eden Gürkan, "Ülkemiz için çarpışan askerlerimize bir moral ve selam olmasını istedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en batı ucundan, serhat şehri Edirne'den, kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsi gittikleri gibi sağlıkla selametle evlerine, ülkelerine, annelerine kavuşsunlar. Allah ordumuzun yardımcısı olsun." diye konuştu.