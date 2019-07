"Allah bu girişimi ayaklarına dolandırdı"

SİNAN DORUK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak için Ankara 'da sokağa çıkan ve Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralanan 15 Temmuz gazisi Tunay Duran, hain darbe girişimini bir an olsun aklından çıkarmıyor.İş gereği bulunduğu Ankara'da, darbeci askerlerin ateşiyle yaralanan ve gazi olan Duran, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılan hainliği unutmuyor.Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin yaşandığı gün, anlamsız şekilde jetlerin havalanmasına şaşırdıklarını, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 'ın "kalkışma girişimi" açıklamasının ardından iki arkadaşıyla sokağa çıktıklarını söyledi.Otobüsle Kızılay Meydanı 'na geldiklerinde paramparça araçlar gördüklerini anlatan Duran, yaşadıklarını ve gördüklerini unutamadığını ifade etti."FETÖ burada da iş başındaydı"Vatandaşlarla Genelkurmay Başkanlığı önünde toplandıklarını aktaran Duran, sözlerine şöyle devam etti:"Meydandaki insanlar özel yetiştirilmiş, eğitilmiş gibi askeri disiplin içerisinde, 'Genelkurmay Başkanlığı hainlerin eline geçmiş onu kurtarmaya gidiyoruz' dediler ve hep beraber yürümeye başladık. Gruplar halinde ilerlerken FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm bir takım sivil insanlar vatandaşları meydandan uzaklaştırmaya, kaçırmaya ve korkutmaya çalışıyordu. FETÖ burada da iş başındaydı. FETÖ'cüler, 'Gitmeyin, sizi kandırıyorlar, insanları boş yere öldürüyorlar, olayın vatandaşla alakası yok, bu terör operasyonu' diyerek meydandan insanları uzaklaştırmaya, sindirmeye çalışıyordu. Biz kimseye itibar etmedik ve Genelkurmay Başkanlığı önüne geldik."Amaçlarının vatandaş olarak içeri girip Genelkurmay Başkanlığına sahip çıkmak olduğunu belirten Duran, bu mücadele sırasında helikopterlerden kendilerine ateş edilmeye başlandığını hatırlattı.Kapıyı zorlamaya başladıklarında içerideki darbecilerin de camlardan hedef gözetmeksizin insanlara ateş etmeye başladığına dikkati çeken Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:"İçeriden gelen bir mermiyle sağ baldırımdan yaralandım. Hainler ambulans da dahil üzerinde siren olan hiçbir aracı o bölgeye yaklaştırmıyordu. Orada yaralanan vatandaşlarımız kendi çabasıyla hastaneye ulaşmaya çalışıyordu. Vatandaşların müdahalesi arttıkça F16'lar geldi. Korkutmak için alçak uçuş yapmaya başladı. O gün orada vahşeti yaşatmak için ellerinden geleni yaptılar. Hainler tamamen devlete ve milli iradeye cephe almış, insanlara, devlet araçlarına, kendilerine karşı çıkan polislere hedef gözetmeksizin ateş ediyorlardı. Bu sırada kahraman emniyet mensuplarımız çatışmaya girerek, destansı bir mücadele verdiler. Biz buna gözlerimizle şahit olduk. Allah hepsinden razı olsun."Duran, hain darbecilerin ambulanslara kurşun sıktığını gördüklerini vurgulayarak, "Hastane resmen mezbahaya dönmüş. Her sedyenin üzerinde insanlar, her yer kan ve iç organları dışarı çıkmış insanlar vardı. İnsanın ömrü hayatında hiç göremeyeceği görüntüler vardı. Tedavi için beni bir odaya aldılar. Sabaha karşı darbenin püskürtüldüğünü öğrendik. O sırada yaralanmamızı, acı çekmemizi bir kenara bıraktık ve çok mutlu olduk." dedi."Ülkemiz her geçen gün güçleniyor""Hainler muvaffak olamadı, vatanı ele geçiremediler. Bu bizim için en büyük sevinç kaynağı oldu." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:"15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere de şifa diliyorum. Hain darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olan arkadaşlarımızın tek amacı vatana ve millet iradesine sahip çıkmaktı ve bedelini 60 tonluk tankların altında kalarak, mermilere hedef olarak ödediler. Allah hepsinden razı olsun. Biz daha önce 27 Nisan e-muhtırasını gördük, 28 Şubat darbesinde küçüktük nasıl olduğunu bilmiyorduk. Ama böyle sivil bir vatandaş tarafından, orduyu, askeri ele geçirip sivillere, hükümete darbe yapılabileceğini hiç kimse tahmin etmiyordu. Hangi ülkenin jeti kendi meclisini, vatandaşını, resmi kurumlarını bombalamıştır. Böyle bir şeyin olabileceği aklımıza dahi gelmemişti. Allah bu girişimi ayaklarına dolandırdı. Ülkemiz her geçen gün güçleniyor. Bilindiği üzere ülkemize S-400 hava savunma sistemleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Teşkilatımız ülkemizin geleceği için ellerinden geleni yapıyor."