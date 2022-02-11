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Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız" - Son Dakika

Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız"

11.02.2022 11:12
Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız"

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsızdır ve gereksizdir.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsızdır ve gereksizdir. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin. Yüzde 10-15'lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68'inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'na katıldı. 81 ilin 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlerine hitap eden Bakan Soylu, bütün bu teknolojik yapının, bütün bu emeğin, yatırımın, vatandaşların acil çağrılarına koşmak için kurulan bu koskoca sistemin ne yazık ki önünde büyük bir engel veya ayak bağının asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar olduğunun altını çizdi. Verilerle açıklamalarına devam eden Soylu, "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsızdır ve gereksizdir. Bu hakikaten az bir rakam değil. Bu şu demektir, birisi es kaza için beklerken, diğeri asılsız meşgul etmesi demektir. Bu insan hakkına, kişilik hakkına girer. Devletin gereksiz yere meşgul edilmesidir. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin. İnsana saygı duyan 112'yi meşgul etmesin. Bir başkasının hayatı için kaygısı olan 112'yi meşgul etmesin. Yeni cep telefonunu denemek için 112'yi arıyor. Biz senin deneme tahtan mıyız. Fuzuli 112'yi aramayın. 112 insanların acil çağrı duyduğu için aranacak yerdir. İdari para cezalarını arttırdık. Sonuç almak için zorlandığımız bir nokta. Bu bir dert. Yüzde 10-15'lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68'inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir. Bir vatandaşımız ambulans çağırmak için uğraşırken, hayatı tehlikedeyken veya bir yangın ihbarı yapacakken, bir diğerinin telefonun pin kodunu çözmek veya kendince telefon şakası yapmak için 112'yi araması gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil. Bunu vatandaşımızın takdirlerine bırakıyorum ve aziz milletimizden bu konuda hassasiyet ve yardım rica ediyorum" dedi.

(İsa Akar-Akif Yılmaz/İHA)

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Süleyman Soylu, Antalya, Mevla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin, biz senin deneme tahtan mıyız" - Son Dakika
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